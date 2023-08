De danske bilpriser er lidt som et impressionistisk maleri. De svinger op og ned, men for tiden mest i nedadgående retning. To nye familievenlige elbiler er således aktuelle til priser under en kvart mio. kr., mens en næsten ny model kan fås på brugtmarkedet til under 200.000 kr.

Hør hele historien i denne uges Bilradio, der også sætter fokus på privatleasing. Denne form for ejerskab breder sig, og der er flere attraktive tilbud.