Samtidig har Tesla været i rampelyset for angiveligt at have manipuleret med deres rækkeviddemåler. Det uddyber vi i ugens afsnit sammen med en forsmag på Audis Q6. I denne uges testgarage får vi et nærmere kig på ID.3 og Ioniq 6, og som altid runder vi Bilradio af med lytterspørgsmål.