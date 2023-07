Mercedes dumper prisen på populær elbil

Volkswagen, en gigant, som står midt i en krisetid på det kinesiske marked. Lokale konkurrenter løber fra dem, og i forsøget på at indhente det tabte, har VW nu allieret sig med lokalt forankrede virksomheder for at øge tempoet i deres udvikling. Audi træder i samme fodspor, og Bilradio dykker ned i detaljerne for at forstå, hvad det betyder for den tyske bilindustri.

Ford Fiesta siger farvel, en nyhed der har chokeret mange. Vi tager et kig på bilens historie og de brugte Fiesta-modeller på markedet. Spørgsmålet er nu, om der kommer en elektrisk afløser, og om den vil bruge VW-teknik?