Sammen med værten, Christian Schacht, bliver bilen gennemgået, og Volvo’en til under 300.000 kr. er dårligt nyt for konkurrenterne, men virkelig en positiv nyhed for forbrugerne. Det kan ende med, at priserne generelt kan begynde at falde.

Det er ikke kun Volvo, der er i rampelyset. Bilradio bringer også nogle korte nyheder. Først og fremmest overvejer Tesla at etablere en fabrik i Spanien. Det kan være et spændende skridt for Tesla og deres globale ekspansion.

En anden nyhed er den nye Lexus-model, der er på vej. Lexus er kendt for deres luksuriøse biler med avanceret teknologi. Denne gang er det dog en model, som er baseret på en Toyota Yaris.