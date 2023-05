Chokerende god elbil med vilde ladetider

Ladestyrken sætter ny rekord blandt alle de elbiler, der kan fås herhjemme, og overgår dermed klassens bedste: Audi e-tron GT og Porsche Taycan, der når 270 kW.

Hør mere om bilen i ugens podcast, hvor der også er nyt om en stor offensiv fra Skoda, en fræk elbil fra Cupra og bilsalget. Har Tesla mistet pusten, eller vender de snart tilbage med vilde salgstal?

Samtidig er der flere attraktive privatleasingtilbud på vej, bla. af en særlig familiefavorit, og Bilradios analyse viser, at det her kan være favorabelt at privatlease.