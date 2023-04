Den 13. januar og igen i februar dumpede Tesla priserne på deres elbiler, og det har haft store konsekvenser for bilmarkedet.

Flere importører har nu valgt at følge trop og sænke priserne på helt nye elbiler markant. Samtidig er priserne på lettere brugte elbiler også under markant pres. Det betyder, at en af Danmarks mest hypede elbiler er billigere end nogensinde før.