Det er især prisdumpning fra Tesla, som får konkurrenterne til at følge trop og trylle de gode tilbud frem. Og særligt ét tilbud fra Volkswagen er attraktivt.

»Lige nu er VW ID.4 en oplagt model at vælge, hvis man går efter en privatleasingaftale,« siger Jan Lang.

Privatleasing er en god mulighed for folk, der ønsker at køre i en ny bil uden at skulle tage et stort lån eller binde sig til en langvarig kontrakt.

De to eksperter gennemgår også en stribe bilnyheder og svarer på spørgsmål fra lytterne.