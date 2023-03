Stigende efterspørgsel efter elbiler til mere overkommelige priser har sat fokus på udviklingen af nye modeller. Efter mere end et års udvikling nærmer danske Henrik Fiskers næste elbil, Fisker Pear, sig en egentlig produktion.

På et nyligt afholdt investormøde præsenterede Fisker nye tegninger af den forestående model og bekræftede samtidig, at tegningerne afspejler den færdige produktionsmodel. Fisker Pear sigter mod at være en overkommelig elbil med en pris på under 30.000 dollars, svarende til under 250.000 kr., med planlagt lancering og produktion næste år.