Tesla har sænket priserne drastisk, men konkurrenterne afviste i første omgang at følge trop. Nu ser det dog ud til, at de begynder at røre på sig, for i denne uge er prisen faldet på en helt ny elbil, mens et andet mærke giver store udstyrspakker væk uden merpris.

»Jeg er ikke overrasket, og jeg tror, at vi kommer til at se flere nedsættelser og kampagner,« siger Bilradios faste gæst, markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen.