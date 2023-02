For seks uger siden dumpede Tesla priserne markant, og nu sender det amerikanske bilmærke igen rystelser gennem bilbranchen. Mærket har sænket prisen på Model 3 ganske voldsomt, og det får enorm betydning på brugtbilmarkedet, men også for konkurrenterne på markedet for nye biler.

»Man ved aldrig, hvor man har Tesla, men denne manøvre overrasker mig alligevel,« siger Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen.