Man skal nok have levet under en sten den seneste uge for ikke at have hørt om et helt særligt prisfald, der betyder, at nye Tesla Model 3 og Model Y er blevet fra 90.000 kr. til 130.000 kr. billigere. Det har allerede skabt historisk travlhed hos Tesla-forhandlerne.

Der gik heller ikke mange minutter, før brugtmarkedet reagerede med enorme prisfald på brugte Model 3 og Model Y.