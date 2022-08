Vil du have varme i rattet? ja, tak, det bliver lige 70 kr. om måneden eller hvad med et avanceret lyssystem, der gør nat til dag? Det koster 65 kr. per måned.

Eksemplerne er hentet hos BMW, men f.eks. Audi tilbyder også, at kunderne kan vælge ekstraudstyr til en månedlig betaling. Og fravælge det igen.