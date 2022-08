Priserne på nye og brugte biler er steget kraftigt det seneste års tid, og det ser nu ud til at have en alvorlig konsekvens for bilbranchen.

Bilproducenter rapporterer om lavere efterspørgsel i Europa og Nordamerika, og flere analytikere mener, at det er et voksende bevis på, at forbrugerne er afventende og bruger deres penge på andre fornødenheder.