Elbiler er dyre, og de mange danskere, der er vant til at købe bil til langt under 200.000 kr. har svært ved at finde relevante modeller.

I denne uges Bilradio gennemgår værten, Christian Schacht, flere nye og billige modeller, som er på vej, og det sker sammen med Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen.