Henrik Fisker er ved at klargøre sin Ocean-model til lancering i slutningen af året, men løfter nu sløret for en helt anderledes model, der skal komme på markedet i 2024. Der er tale om en firepersoners sportsvogn, elektrisk, og med en vild rækkevidde på over 800 km.

Hør om bilen i denne uges Bilradio, hvor værten, Christian Schacht, har besøg af Jan Lang, der er markedsanalytiker hos Bilbasen. De to eksperter er kørt en tur i den store VW Multivan med plads til syv, mens de også taler om flere biler, der er steget i pris og ser nærmere på den fuldt elektriske VW ID. Buzz. Selvfølgelig er der også lytterspørgsmål, og så skal vi høre om bilafgifterne i Grønland.