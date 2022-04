BMW har faktisk en lang tradition for at chokere med designmæssige omvæltninger. Tag bare 7-serien fra 2002, hvor en noget speciel bagende fik BMW-fans til at kræve designerens afgang. Det kan dog slet ikke stikke reaktionerne, der væltede ind over mærket, da man trak tæppet på seneste generation af den store limousine, der endda også kommer som elbil.