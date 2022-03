Tyskland har givet sin støtte til et EU-forslag om, at der kun kan sælges nye emissionsfrie biler og varebiler fra 2035, og dermed ser ideen om at forbyde salget af nye biler med forbrændingsmotor ud til at være realiserbar.

Lyt til historien i denne uges Bilradio, hvor værten, Christian Schacht, har besøg af Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen.