Teslas enorme fabrik ved Berlin har været forsinket, men nu ser det endelig ud til, at den kommer op at køre. Lyt til historien i denne uges Bilradio. Her har Christian Schacht besøg af Jan Lang, der er markedsanalytiker hos Bilbasen.

De to eksperter prøver de nye Peugeot 308 og Porsche Taycan Cross Turismo og fortæller om, hvordan forventningerne er til Toyotas nye elbil. Der er også plads til nyheder - bl. a. om et skib med 4.000 biler, som er sunket i Atlanten - og selvfølgelig lytterspørgsmål.