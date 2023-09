Astronomer har fundet mulige Big Bang-fossiler i Mælkevejens baghave

Astronomer har for første gang opdaget en ”boble af galakser”, en nærmest ubegribeligt stor kosmisk struktur, som menes at være en fossilform af rester fra lige efter universets fødsel, The Big Bang.

Og den ligger lige i Jordens galaktiske baghave.

Daniel Pomarede, en astrofysiker ved Frankrigs Atomkraftskommission, forklarer, at boblen kan ses som en slags ”sfærisk skal med et hjerte indeni”.