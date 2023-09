Forskere har skabt tidlig fostermodel i laboratorie

Forskerne på det israelske Weizmann Institute of Science har i stedet for sædceller, æg og livmoder arbejdet med stamceller i et laboratorie.

Det drejer sig blandt andet om stamceller fra menneskelige hudceller, som er blevet dyrket i laboratoriet.

Herefter har det været muligt at påvirke cellerne tilbage til et tidligere udviklingsstadie, hvorfra de har kunnet udvikles til andre typer af celler.

Forskerne understreger, at der er tale om en såkaldt model af et embryo - og at man stadig er lang vej fra at kunne fremstille et reelt menneskeligt embryo fra bunden.