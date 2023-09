Forskere skal undersøge skibsvrag fra mulige danske slaveskibe i Costa Rica

Men håbet er, at der også ligger tømmer fra skibene.

- Jeg er enormt nervøs for, om det lykkes, siger Andreas Kallmeyer Bloch.

- Jeg har heldigvis været der mange gange og ved, at vi nok skal få dykkeroperationen til at forløbe fornuftigt.

- Men om der er tømmer dernede, er nok det, jeg er allermest nervøs for. Det er det bedste bevis, vi kan få for, at skibet er bygget i et bestemt årstal, og at tømmeret kommer herfra.

Historien om ”Fridericus Quartus” og ”Christianus Quintus”, som sejlede ud fra København i 1708, er velbeskrevet af skriftlige kilder.

Skibene fyldte lasten med slavegjorte mennesker efter måneders sejlads ved den vestafrikanske kyst.

Og i 1710 forliste de ud for Centralamerikas kyster efter mytteri blandt besætningen, da de var ved at løbe tør for vand og mad. ”Fridericus Quartus” blev endda sat i brand.

Dykningen går efter planen i gang tirsdag næste uge. Herefter håber forskerne på at have fået taget de nødvendige prøver i løbet af fem dage - afhængigt af vejret. Også Costa Ricas Nationalmuseum og andre lokale kræfter hjælper til.

Der ventes først at komme svar på prøverne fra udgravningen i løbet af nogle måneder, måske november.