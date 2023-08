Verden jagter ny månelanding: Nemmere sagt end gjort

- Det er et spørgsmål om, at det er raketvidenskab, siger han.

Michael Linden-Vørnle er astrofysiker på Institut for Rumforskning og Rumteknologi på Danmarks Tekniske Universitet.

Onsdag følger den indiske befolkning med i den neglebidende mission, hvor landet endnu en gang gør sig forsøget på at lande på Månen.

Det sker mindre end en uge, efter at et russisk landingsfartøj blev knust under forsøget på at lande i samme område. Senest Indien forsøgte sig, var i 2019. Her lykkedes det at få et moderfartøj i kredsløb om Månen, men landingsfartøjet blev knust.