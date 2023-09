04/09/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Hipstervikinger og japansk manga giver sagaer fornyet liv

Støvet får ikke lov til at lægge sig i et tykt lag over islændingenes gamle historier med deres til tider groteske og grænseoverskridende indhold. De fremmedartede universer fascinerer, og vi kan genkende os selv i sagaernes problemstillinger.