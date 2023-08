Et nyt studie i spækhuggere viser, hvorfor vi har brug for bedsteforældre

Indtil nu har det været lidt af et mysterium, hvad formålet med overgangsalderen er.

Men bare rolig, hvis du er en af de ramte, eller hvis du bare er nysgerrig på den menneskelige biologi. For der er rent faktisk en evolutionær fordel med at gennemgå hedeturene, humørsvingningerne og de søvnløse nætter. Det skriver NRK på baggrund af et nyt studie.