I dag er Jordens ressourcer opbrugt for 2023

Ifølge WWF Verdensnaturfonden ville det kræve 1,7 jordkloder, hvis naturen skulle kunne generere så mange ressourcer, som der bliver brugt i dag.

”Earth Overshoot Day” beregnes af Global Footprint Network på baggrund af data fra blandt andet FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) og data fra de enkelte landes egne regeringer.

Hvornår dagen falder, udregnes ved at dividere mængden af ressourcer, som Jorden genererer på et år, med mængden af ressourcer, som Verdens befolkning anslås at bruge på et år. Dette ganges med 365.

Resultatet angiver, hvor mange dage efter nytår ”Earth Overshoot Day” falder.