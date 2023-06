Fund af ny dinosaur tvinger forskere til at gentænke teorier

Vectipelta barretti og polacantus foxii adskiller sig fra hinanden på knoglestrukturen i nakken og ryggen.

Analyser viser, at de to arter har forskellige strukturer i bækkenet, og den nye art skulle have haft et mere knivlignende panserskjold.

Selv om begge typer af ankylosaurus kommer fra Isle of Wight, mener forskere ikke, at de er særligt tæt beslægtet.

Faktisk mener de, at den nye art er tættere beslægtet med ankylosaurer fundet i Kina, hvilket antyder, at dinosaurerne frit har kunnet bevæge sig fra Asien til Europa for omkring 145 til 66 millioner år siden.

Forskerne siger, at fossiler i Wessexformationen spiller en enorm rolle i forståelsen af, hvordan dinosaurerne uddøde.