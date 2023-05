17 selskaber har fået kontrakter på at udforske havbunden og se, om der er grobund for minearbejde i et område, der dækker knap to millioner kvadratkilometer.

Selskaberne, der støttes af lande som USA, Storbritannien og Kina, vil udvinde mineraler såsom kobolt, mangan og nikkel fra området. Mineralerne skal blandt andet bruges i sektoren for alternative energikilder.

Til juli vil det mellemstatslige organ Den Internationale Havbundsmyndighed, der regulerer minearbejde på havbunden, begynde at modtage ansøgninger fra de selskaber om at lave minearbejde på havbunden.

- Vi deler denne planet med al muligt fantastisk biodiversitet, og vi har et ansvar for at forstå og beskytte det, siger Muriel Rabone, der er hovedforfatter på forskningsartiklen, til The Guardian. Hun er dybhavsbiolog på det britiske Natural History Museum.