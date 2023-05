På et institut for cellebiologi i New York var professor Mayumi Ito og 13 andre forskere i gang med at eksaminere årsagen til, at hår bliver gråt på bittesmå mus, da de fandt noget overraskende.

Indtil nu var stamceller tænkt som noget, der kun befandt sig i stamcelleafdelingen af hårsækken.

Nu lagde forskerne mærke til, at de særlige mikroskopiske melanocytstamceller, der spiller en afgørende rolle i hårs farvning, rejste fra et sted i hårsækken til et andet for at modnes.