Måske er der ikke så meget rockstjernepotentiale over bøgernes verden, men så meget desto mere er det som storforbruger af tekst velgørende at høre udsagn fra koryfæer, der mest er kendt for treenigheden af sex, drugs and rock’n’roll. Rockstjernen David Bowie sagde, at han var mest lykkelig, når han læste, og offentliggjorde en velredigeret