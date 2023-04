I slutningen af 1800-tallet udvandrede danskere i stor stil for at prøve lykken under fremmede himmelstrøg. De fleste tog dampskibet til New York, mens en mindre del sejlede sydpå.

Der var nemlig blevet fundet guld og diamanter i de nyoprettede stater Oranje-fristaten og Transvaal, også kendt som Boerstaterne, som i dag begge er en del af Sydafrika. For nogle danskere blev jagten på rigdom dog erstattet med kampen mod det britiske imperium, da der udbrød krig i områderne i 1899.