30 grave fra underbelyst folk fundet i Peru

- Det seneste år har vi fundet flere end 2000 gravsteder fra Chancay-kulturen på forskellige gravpladser.

Tv-billeder fra udgravningen viser arkæologer, der børster støv af vaser i forskellige former og med synlige illustrationer.

De grave, der er blevet fundet, tilhører folk fra forskellige socialklasser, siger Van Dalen. Nogle af gravene er i op til fem meters dybde. De dybeste grave tilhører eliten af Chancay-folket.

Tidligere i februar fandt forskere fra San Marcos Universitet en anden af Chancay-folkets gravpladser. Her fandt forskerne de jordiske rester af to voksne og et barn. To af dem var begravet i stofbundter.Det skriver universitetet i en pressemeddelelse.