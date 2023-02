Teleskopet James Webb er efterfølgeren til det ældre Hubble-teleskop, som blev opsendt i 1990.

Det nye teleskop blev sendt ud i rummet fra Sydamerika i december 2021 af den amerikanske rumfartsadministration Nasa.

Indtil videre betegner man ifølge Joel Leja opdagelsen af de seks nye objekter som ”galakse-kandidater”.

Det skyldes, at det mangler at blive endeligt bekræftet, at det rent faktisk er galakser.