Kroppen består af milliarder af celler. Når en celle dør, skiftes den ud med en ny.

Det er dog ikke tilfældet for kræftceller, som ikke lytter til kroppens signaler og i stedet spreder sig ifølge Kræftens Bekæmpelse.

Egentlig handlede forskningsprojektet om at undersøge, hvorfor hvaler bliver så store, som de gør.

Selv om det er velkendt, at dinosaurerne blev kæmpestore, er det først inden for de seneste 5-10 millioner år, at hvalerne for alvor er vokset i størrelse.

Før det var hvaler på størrelse med ulve og søløver, langt fra de op til 33 meter og 160 ton en blåhval i dag kan måle.

I geologisk tid svarer den udvikling til at være sket i forgårs.

Især tilskriver forskerne hvalernes vækst gener i deres vækst- og insulinhormoner, som har udviklet sig mere end i andre dyr.