Arkæologer har fundet 3500 år gammel royal grav ved Nilen

Den egyptiske arkæolog Mohsen Kamel siger, at indersiden af graven er i ”dårligt forfatning”.

Dele af inskriptionerne inde i graven er ”ødelagt af forhistoriske oversvømmelser, der har fyldt begravelseskammeret med sand og sediment af kalksten”.

De senere år har Egypten afsløret flere store arkæologiske fund. Den mest bemærkelsesværdige er Saqqara necropolis, der ligger syd for Egyptens hovedstad, Kairo.

Kritikere siger, at de mange udgravninger i Egypten har haft medieopmærksomhed og ikke legitim akademisk forskning for øje.

Men opdagelserne er en vigtig del af Egyptens forsøg på at genrejse landets vigtige turismeindustri. Den vigtigste del af den indsats er den forsinkede indvielse af et stort museum, der skal ligge for foden af pyramiderne.