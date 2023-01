Gravides alkoholindtag kan give barnet over 100 lidelser

Det viser to danske studier om alkoholskader hos gravide og børn.

Tidligere har man vidst, at alkohol skader fostret. Særligt hjernen er sårbar. Men det er nyt, at børnene er i risiko for at udvikle så mange sygdomme.

Det siger Marcella Broccia, som er forsker, børnelæge og hovedforfatter på studierne.

- Alkohol er væsentligt mere skadeligt for fosteret, end vi hidtil vidste. Og jeg er bekymret for de børn, der fødes med de her skader, siger hun.

Marcella Broccia vurderer, at 200 gravide med et skadeligt alkoholforbrug kun er ”toppen af isbjerget”.