Opdagelsen kan bruges til videreudvikling af fusionsenergi, som længe har været anset for at være en mulig fremtidig kilde til nærmest uendelig energi. Det rapporterer The New York Times.

- Ved et eksperiment med nuklear fusion blev der produceret mere energi fra fusionen, end der blev anvendt laserenergi på at gennemføre det, siger forskerne om den mulige revolutionerende alternative energikilde.

- Det er en vigtig milepæl for forskerne og de ansatte ved Lawrence Livermore National Ignition Facility, som har viet deres karriere til at få fusionskraft til at blive en realitet. Denne milepæl vil utvivlsomt føre til flere opdagelser, siger USA’s energiminister, Jennifer Granholm, på en pressekonference.