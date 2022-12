Arkæologer har fundet moselig under udgravning til nybyggeri

Arkæologer fra museumskoncernen Romu - museer i Roskilde - har fundet et moselig i Stenløse Mose. Moseliget blev fundet under forberedelser til et projekt, der hedder Landskabsbyen, som er en udvidelse af et byområde ved Egedal Rådhus.

Det skriver Romu i en pressemeddelelse.

Arkæologerne var på stedet for at sikre, at det nye byggeri ikke ødelagde vigtige fortidslevn. Og det var netop sådan et, de faldt over, da skeletdele begyndte at dukke op under forundersøgelserne.