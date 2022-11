Dykkere har fundet stort stykke af rumfærge i havet

To dykkere, som ledte efter et fly fra Anden Verdenskrig nær Bermuda-trekanten, har i stedet gjort et helt andet og uventet fund: nemlig et stykke af Rumfærgen ”Challenger”, der i 1986 eksploderede kort efter opsendelsen.

Alle syv personer om bord på ”Challenger” blev dræbt, heriblandt skolelæreren Christa McAuliffe.