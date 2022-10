18/10/2022 KL. 16:24

Anden Verdenskrig blev afgjort på én måned

Den svenske historiker Peter Englund har netop udgivet et nyt værk om Anden Verdenskrig, hvor han argumenterer for, at krigen blev afgjort på én måned – i november 1942. Samtidig dykker han væk fra overblikket og ned på individniveau for at fortælle om hverdagen i den skæbnesvangre periode. Vi får hjælp fra militærhistoriker Niels Bo Poulsen til at se på teorien.