Forskere: Der er 2,5 millioner myrer for hvert menneske

- Myrer spiller helt klart en central rolle i næsten hvert eneste økosystem på Jorden, siger en erfaren insektforsker, entomologen Patrick Schultheiss, som både er knyttet til Würzburgs Universitet i Tyskland og Hongkongs universitet.

Han har spillet en ledende rolle i den nye forskning, som er offentliggjort i denne uge i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences.

- Myrer er meget vigtige for næringsstoffernes kredsløb, for nedbrydning af organisk materiale, for udbredelse af plantefrø og for jordens frodighed, hedder det i den nye forskningsrapport.