I popkulturen præsenteres vi ofte for et vist fjendskab mellem mennesker og kaniner. For det meste ses kaninerne som kække typer, der altid overlever, f.eks. Peter Kanin og Snurre Snup.

Virkeligheden er lidt anderledes. Kaninerne har allerede overlevet én stor trussel mod deres eksistens i form af virussygdommen kaninpest, også kaldet myxomatose. Nu står arten over for en anden fjende: kaningulsot, også kaldet RHDV (rabbit haemorrhagic disease virus). Samtidig har vi indset, at kaniner ikke bare er skadedyr, der yngler lynhurtigt. De er livsvigtige for mange sunde og velfungerende økosystemer verden over.