Haj fødte fire unger og havde seks døde i maven - kun én har overlevet

Det var til akvariets store overraskelse, da revlehajhunnen den 5. august satte i fødsel.

Nogle gæster i det østjyske akvarium tippede dyrepasserne om en igangværende fødsel, som dog endte fatalt for to af ungerne. De blev kort efter første svømmetag spist af en sorttippet revlehaj.

Da dyrepasserne blev opmærksomme på det, der skete, stillede de sig klar med et net ved hajtanken for at indfange de næste unger og få dem ud af hajfyldt farvand.

De blev bragt til et bassin backstage, hvor den ene døde, mens den anden i dag trives og tager føde til sig.

Hvis den overlever, forventes den nye hajunge at skulle fragtes til et andet europæisk akvarium.

Hajen skal nemlig vokse sig stor, før den kan blive introduceret til hajtanken. I mellemtiden er den for stor til at være i det bagvedliggende bassin.