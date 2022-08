Temperaturen i Arktis er hvert årti steget med 0,75 grader celsius, og det overrasker forskerne bag studiet. Det er nemlig en tredjedel mere, end hvad klimamodellerne skønner.

- Det er udbredt i litteraturen, at Arktis opvarmes dobbelt så hurtigt som resten af kloden, så for mig var det lidt overraskende, at vores tal var så meget højere, siger én forskerne Antti Lipponen fra Finsk Meteorologisk Institut til NTP.

Studiet viser også, at der er store regionale forskelle i, hvor hurtig opvarmningen er i Arktis. I områderne rundt om Svalbard og Novaja Semlja, der er en øgruppe nord for Rusland, er temperaturen steget med 1,25 grader celsius per årti.