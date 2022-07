Nasa: Rusland bliver på rumstationen til mindst 2028

Rusland forventer at blive på Den Internationale Rumstation (ISS) frem til mindst 2028.

Det har russiske rumfartsmyndigheder meddelt den amerikanske rumfartsorganisation, Nasa.

Det siger Kathy Lueders, Nasas rumfartschef, til nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag lød meldingen fra Jurij Borisov, den nyvalgte chef for Ruslands rumagentur, Roscosmos, ellers, at Rusland ville forlade ISS efter 2024 og i stedet arbejde på at bygge sin egen rumstation.