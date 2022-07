Til gengæld for at reducere støjen bliver gigaskibene tilbudt en kompensation for at sejle langsommere i bestemte områder ud for havnen ved San Fransisco og det sydlige Californien.

På stående fod har 18 rederier inklusiv danske Mærsk Line tilsluttet sig projektet. Men det er nødvendigt at have overblik over skibenes kurs og position for at holde styr på deres hastighed. Den opgave er gået til Gatehouse Maritime, der har hovedsæde i Nordjylland.

»Noaa stod pludselig med en masse data, som skulle analyseres manuelt. Det er disse data, vi kan servere for dem på et sølvfad, og det betyder, at Noaa nu kan rapportere til de deltagende selskaber hver måned i stedet for kun en eller to gange om året – og alligevel bruge langt mindre tid på det, siger Martin Dommerby Kristiansen, administrerende direktør i virksomheden, i en pressemeddelelse.