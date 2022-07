Tysk klimaforsker venter global opvarmning på tre grader

Ved åbningen af klimamødet, Petersberg Klima Dialog, erkendte den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, at Ukraine-krigen har medført tilbageslag for klimaindsatsen.

På klimamødet, hvor omkring 40 lande deltager, sagde Baerbock, at Tyskland vil genåbne flere kulkraftværker for at sikre energiforsyning i en situation med mindre import af russisk gas.

Men hun understregede, at dette sker midlertidigt, og at langtidsmålene står fast.

– Vi er alle i samme båd. Det betyder, at vi må ændre udviklingen i fællesskab, sagde hun og tilføjede, at ”klimakrisen er det største sikkerhedsproblem for alle mennesker på Jorden”.