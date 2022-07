59 procent af de personer undersøgt i studiet, som drak farlige mængder alkohol, var mellem 15 og 39 år. Over to tredjedele af dem var mænd.

For denne gruppe er der ingen fordele ved alkohol, som derimod udgør risici som at komme til skade under druk, bilulykker, selvmord og drab.

For voksne over 40 år uden underliggende sundhedsproblemer er et lille indtag af alkohol - for eksempel et glas vin om dagen - forbundet med nogle sundhedsmæssige fordele.

Det kan blandt andet mindske risikoen for hjertesygdomme, slagtilfælde og diabetes.

- Når du ser på den samlede sundhedsmæssige påvirkning, særligt blandt ældre voksne, viser det, at en lille mængde faktisk er bedre for dig end overhovedet ikke at drikke.