Overraskede forskere skabte aggressive mutant-hamstere

En gruppe amerikanske forskere nåede frem til det stik modsatte af, hvad de havde forventet, da de forsøgte at ændre på nogle hamsteres gener.

Ved hjælp af moderne genteknologi ville videnskabsfolkene fra Georgia State University i USA deaktivere et særligt hormon, som også er en del af menneskekroppen og andre pattedyr. Deres teori var, at det ville få hamsterne til at ændre adfærd – dels ved at blive mere fredelige, og dels ved at blive mindre sociale.