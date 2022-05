Nyt studie: Mindre tid med skærmen gør børn mere fysisk aktive

Den ene begrænsede deres skærmtid til maksimalt tre timer om ugen, mens den anden brugte skærm som normalt.

Resultatet var, at den gruppe børn, der begrænsede skærmtiden i fritiden, i gennemsnit bevægede sig 45 minutter mere om dagen sammenlignet med kontrolfamilierne.

- Vores studie peger tydeligt på, at mængden af skærmtid er med til at påvirke børns aktivitetsniveau, siger Anders Grøntved, som er professor på SDU og et af hovederne bag studiet.

- Vi var overraskede over, at der var så stor forskel. Specielt for weekenderne, siger han.