Forskere afslører historisk billede af sort hul i Mælkevejen

Det er blot anden gang nogensinde, at man har produceret et billede af et sort hul. Første gang var for tre år siden, hvor forskere afslørede et billede af det sorte M87* hul i den fjerntliggende galakse Messier 87.

Det sorte hul i Mælkevejen bliver kaldt Sagittarius A* (Sgr A*). Det er fire millioner gange tungere end solen og har en kraftig tyngdekraft.

I 2020 blev Nobelprisen i fysik givet til tre videnskabsfolk for deres banebrydende forskning i netop sorte huller.

Og det historiske billede, der torsdag er offentliggjort, viser, at objekterne rent faktisk ligner sorte huller, siger Roman Gold fra Syddansk Universitet.

- Det er et enormt gennembrud og en fantastisk præstation endelig at opklare det massepunkt, der førte til Nobelprisen i fysik i 2020 for opdagelsen af et supertungt kompakt objekt i midten af vores galakse.